Il Milan si fa ricco con i riscatti dei prestiti: arrivano ben 70 milioni di euro. La lista delle possibili cessioni

Il Milan trova un nuovo tesoretto dai riscatti dei prestiti: in arrivo ben 70 milioni di euro. Ecco la lista delle cessioni

Oltre ai ricavi derivanti dalla qualificazione in Champions League, il Milan si prepara a incassare una cifra monstre da reinvestire nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero potrebbe contare su ben 70 milioni di euro extra. Questo “tesoretto” deriva dai riscatti dei numerosi calciatori attualmente in prestito, pronti a garantire nuova linfa vitale per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Milan, la mappa delle cessioni e il caso Musah

Il quotidiano sportivo ha titolato chiaramente: «Tesoretto da 70 milioni. I riscatti portano nuova ricchezza». La cifra potrebbe addirittura aumentare se andassero in porto anche le operazioni più complesse. Tra queste spicca quella legata a Musah, attualmente all’Atalanta, il cui riscatto non è ancora scontato ma rappresenterebbe un’entrata fondamentale per le casse milaniste.

L’elenco dei partenti è lungo e già in parte definito: Alex Jimenez è già stato riscattato dal Bournemouth, mentre si attendono le ufficialità per Chukwueze al Fulham, Pobega al Bologna e Terracciano alla Cremonese. A questi si aggiungono i profili di Colombo (Genoa), Morata (Como) e Bennacer (Dinamo Zagabria). Grazie a queste uscite, Allegri potrà beneficiare di nuovi innesti di qualità per puntare al vertice nella prossima stagione.