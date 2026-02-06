Colombo Genoa, il riscatto è vicino: il punto sui prestiti del Milan

Colombo Genoa, il giovane centravanti vede il riscatto definitivo dopo l’esperienza in rossoblù: obiettivi di squadra e clausole contrattuali

Il Milan, nel corso delle ultime sessioni di mercato, ha gestito numerose uscite per permettere ai propri componenti della rosa di trovare spazio. In totale sono tredici i giocatori trasferiti a titolo temporaneo, tra giovani del vivaio e profili più esperti. La dirigenza dei rossoneri ha utilizzato diverse formule contrattuali, monitorando costantemente l’evoluzione del borsino dei propri calciatori in prestito.

Sconfitta amara per il Grifone

L’ultimo turno di campionato ha visto una battuta d’arresto per il Genoa. La squadra allenata da Daniele De Rossi, tecnico subentrato con una filosofia di gioco votata al possesso, è uscita sconfitta dall’Olimpico contro la Lazio per 3-2. Il match è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Danilo Cataldi proprio nei minuti finali.

In questa sfida, l’allenatore ha puntato sin dall’inizio su Lorenzo Colombo, giovane punta centrale di scuola milanista, mantenendolo in campo fino all’81’. Nonostante il risultato, la prestazione dell’attaccante conferma il suo peso specifico all’interno delle rotazioni dei rossoblù.

Le condizioni per il riscatto

Il destino del calciatore appare ormai segnato. Avendo totalizzato 5 reti e oltre 22 presenze in campionato, il riscatto automatico da parte dei liguri è vincolato a un ultimo passaggio fondamentale: la salvezza matematica.

Questo traguardo, che verosimilmente verrà raggiunto negli ultimi turni del torneo, trasformerà il trasferimento da temporaneo a definitivo. Le concorrenti osserveranno l’evolversi della lotta salvezza, che per il centravanti dei liguri rappresenta la chiave per la conferma definitiva lontano da Milanello.