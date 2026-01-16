Colombo ne è certo: «Rimanere al Genoa? Voglio assolutamente che succeda! Mi piace tutto qui, dalla città allo stadio»

Colombo, attaccante rossonero, attualmente in prestito in Liguria, esprime il desiderio di legarsi definitivamente ai colori rossoblù

Il futuro di Lorenzo Colombo sembra essere sempre più lontano da Milano e più vicino alla Lanterna. L’attaccante, arrivato al Genoa con la formula del prestito dal Milan, sta vivendo un momento magico sotto la guida tecnica del Grifone. Secondo le ultime indiscrezioni, il raggiungimento delle condizioni contrattuali per far scattare l’obbligo di riscatto è ormai imminente, un traguardo che trasformerebbe il trasferimento in una cessione a titolo definitivo.

Questa prospettiva non spaventa affatto il giovane centravanti, che anzi ha manifestato tutto il suo entusiasmo in una recente intervista concessa a La Repubblica. Colombo ha confermato di essersi integrato perfettamente nell’ambiente genovese, apprezzando ogni aspetto della sua nuova realtà professionale e personale. «Sarei molto contento chiaramente perché mi sto trovando benissimo. Mi piace la città, il centro sportivo, lo staff, mi piace tutto della società, sono innamorato dello stadio», ha confessato il giocatore con grande onestà.

Colombo, un legame viscerale con la piazza rossoblù

La volontà del calciatore è un fattore determinante in queste operazioni di mercato. Il desiderio di restare non è solo legato ai risultati sul campo, ma a un vero e proprio colpo di fulmine per l’atmosfera che si respira a Marassi. «Voglio assolutamente che succeda», ha ribadito Colombo, chiudendo di fatto le porte a un possibile ritorno alla base per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il Milan, dal canto suo, osserva con attenzione l’evolversi della situazione. La cessione definitiva di Colombo garantirebbe un’importante plusvalenza nelle casse rossonere, fondi che potrebbero essere immediatamente reinvestiti per rafforzare la rosa della prima squadra. Se le prestazioni dell’attaccante continueranno su questa linea, il matrimonio tra Colombo e il Genoa verrà celebrato ufficialmente molto presto, con buona pace dei tifosi milanisti che speravano in una sua esplosione definitiva a San Siro.

