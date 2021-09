Pioli a Sky Sport: «La squadra può crescere ancora, miglioreremo»

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Milan Liverpool ecco cosa ha detto

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Milan Liverpool, valida per la prima giornata del gruppo B di Champions League, ecco cosa ha detto:

SUL RISULTATO E RIMPIANTI – «Il risultato è importante il Liverpool è stato superiore nei primi 25′, il rimpianto più grosso sono i due gol subiti nel secondo tempo dove oltre alla loro qualità abbiamo fatto degli errori che non dovevamo fare»

SULL’ IMPATTO CON ANFIELD – «La squadra era motivata, siamo stati troppo statici e abbiamo corso dei pericoli, ma siamo riusciti a fare bene»

COSA RESTA DI QUESTA PARTITA – «Vado via con la consapevolezza che la squadra può crescere ancora, abbiamo sbagliato e abbiamo pagato, ma miglioreremo».

SU KLOPP – «Klopp aveva un bel sorriso, ha detto che è stata una grande partita. Peccato per il risultato, sarebbe stato importante iniziare con un risultato positivo».

SUL LIVERPOOL – «La loro pressione è stata forte, abbiamo fatto fatica a palleggiare, non sempre siamo riusciti a servire gli attaccanti con i tempi giusti. Ci voleva un pò più di movimento, abbiamo avuto poco tempo per far girare la palla, dobbiamo migliorare sulla velocità di trasmissione. Nelle situazioni pericolose noi sappiamo far meglio e creare più difficolta agli attaccanti molto forti del Liverpool. Abbiamo cercato anche dei lanci lunghi, ma non avevamo il tipo di attaccante che ci premetteva di riuscire in questa soluzine, dovevamo provare a palleggiare meglio, muoverci meglio, e poi trovare la profondità. Quando ci siamo riusciti abbimo fatto male al Liverpool, quando non ci siamo riusciti ci hanno messo in difficoltà».