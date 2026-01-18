Milan Lecce, tutti i numeri della sfida di San Siro: ecco la preview dell’atteso match

Milan Lecce, a San Siro i rossoneri puntano alla ventesima striscia positiva consecutiva contro i giallorossi di Di Francesco

Il Milan si prepara a ospitare il Lecce a San Siro per la 21ª giornata di Serie A, in un match che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le fazioni. I rossoneri arrivano carichi dopo il convincente 3-1 rifilato al Como, trascinati da un Adrien Rabiot in stato di grazia. Mister Massimiliano Allegri punta a consolidare l’alta classifica e a raggiungere un traguardo storico: con un risultato utile, il Milan toccherebbe le 20 partite consecutive senza sconfitte nello stesso torneo, un’impresa che non riusciva dai tempi di Fabio Capello nel 1992/93.

Sul fronte formazione, Allegri dovrebbe ritrovare Christian Pulisic dal primo minuto, mentre resta ancora ai box l’attaccante Gimenez. Buone notizie per la difesa con il reintegro di Strahinja Pavlović, pronto a scendere in campo con una fasciatura protettiva. Attenzione però al centrocampo, dove Fofana è diffidato e dovrà gestire l’irruenza per non saltare i prossimi impegni.

Milan Lecce, emergenza difesa per Di Francesco, ma rientra Banda

«Il Lecce viene da due ottime prestazioni con Parma e Inter», ha dichiarato Allegri in conferenza stampa, sottolineando le insidie del match: «Per noi sarà una gara importante perché dobbiamo dare seguito alla vittoria di Como, dovremo metterci attenzione e compattezza». Il tecnico livornese sa che non bisogna sottovalutare l’avversario, nonostante il momento difficile che stanno attraversando i salentini.

Il Lecce, infatti, è reduce da tre stop consecutivi e deve fare i conti con le assenze pesanti per squalifica di Gaspar e Veiga. Mister Eusebio Di Francesco può però sorridere per i rientri di Ramadani e Banda, pedine fondamentali per dare velocità alla manovra. L’unico indisponibile per infortunio è il giovane Francesco Camarda, fermo per un problema alla spalla. «Dobbiamo crederci ancora di più rispetto alla partita con l’Inter», ha spronato Di Francesco, chiedendo ai suoi di evitare errori fatali contro un avversario di estrema qualità.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

