Milan Lecce, la squadra di Allegri è la seconda miglior difesa della Serie A. Il dato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Giunti alla soglia della ventunesima giornata di campionato, è possibile tracciare un primo bilancio estremamente significativo sulla gestione tecnica del Milan. La mano di Massimiliano Allegri — allenatore livornese celebre per il suo pragmatismo tattico e la capacità di leggere i momenti chiave della stagione — è ormai evidente e sta plasmando l’identità della squadra. Nonostante un percorso a tratti altalenante, la stagione dei rossoneri brilla per coerenza e solidità, confermando la bontà delle scelte fatte in estate.

I numeri del nuovo corso targato Allegri e Tare

Secondo quanto analizzato dalle principali testate sportive (Fonte: La Gazzetta dello Sport), il Diavolo occupa attualmente una prestigiosa seconda posizione in classifica, subito dietro l’Inter. Questo piazzamento è il risultato di un equilibrio tattico quasi perfetto, frutto del lavoro sinergico tra il campo e la dirigenza. Fondamentale, in tal senso, è l’apporto di Igli Tare — nuovo Direttore Sportivo del club, dirigente carismatico ed esperto conoscitore del mercato internazionale — che ha saputo costruire una rosa funzionale alle idee del mister.

I numeri del Milan sotto la guida di Allegri sono impressionanti:

33 gol segnati : i rossoneri vantano il secondo miglior attacco del torneo.

: i vantano il del torneo. 16 gol subiti: la compagine milanese detiene anche la seconda miglior difesa del campionato.

Solo la Roma guidata da Gian Piero Gasperini — tecnico piemontese noto per il suo gioco offensivo e la valorizzazione sistematica dei giovani talenti — è riuscita a fare meglio dei rossoneri in fase difensiva, avendo incassato appena 12 reti.

Prospettive per il finale di stagione

La forza di questo Milan risiede nella capacità di Massimiliano Allegri di blindare la porta, senza però rinunciare alla pericolosità offensiva. Il lavoro svolto dal DS Igli Tare nel puntellare il reparto arretrato sta dando i frutti sperati, rendendo il Diavolo una formazione difficile da scardinare per chiunque.

La sfida per il proseguo del campionato sarà quella di mantenere questa coerenza statistica, cercando di ridurre il gap con la vetta. Se il Milan riuscirà a conservare questa solidità, il sogno tricolore rimarrà un obiettivo concreto per la piazza rossonera.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.