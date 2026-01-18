Milan Lecce, il ricordo dell’esordio amaro di Pioli a San Siro: una notte che sembrava stregata

Milan Lecce, il 20 ottobre 2019 segna l’inizio dell’era Stefano Pioli sulla panchina rossonera: pareggio beffardo maturato nei secondi finali

Il 20 ottobre 2019 rappresenta una data chiave nella storia recente del Milan. Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, arrivato paradossalmente all’indomani di una vittoria esterna contro il Genoa, la dirigenza rossonera decide di affidare la panchina a Stefano Pioli, allenatore emiliano noto per il suo profilo equilibrato e per la capacità di lavorare sulla compattezza del gruppo. In quel momento il Milan vive una fase di transizione profonda, con l’obiettivo minimo di ritrovare stabilità e credibilità.

Una scelta di continuità e ricostruzione

L’arrivo di Pioli, tecnico con una lunga esperienza in Serie A, viene accolto con prudenza da tifosi e addetti ai lavori. Nessuno può ancora immaginare che proprio lui diventerà l’allenatore capace di riportare i rossoneri in Champions League, conquistare uno storico scudetto e raggiungere una semifinale europea. L’esordio, però, è tutt’altro che trionfale.

La partita di San Siro e un avvio incoraggiante

La prima gara ufficiale si gioca a San Siro alle 20:45, contro il Lecce allenato da Fabio Liverani, tecnico giovane e propositivo. Il Milan parte con il piglio giusto e al 20’ trova il vantaggio grazie a Hakan Çalhanoğlu, centrocampista turco di grande qualità tecnica, bravo a sbloccare il match con una conclusione precisa. La squadra sembra rispondere bene alle prime indicazioni del nuovo allenatore.

Rimonte, illusioni e il colpo finale

Il Lecce, però, non rinuncia a giocare e trova il pareggio con Khouma Babacar, attaccante fisico e potente, abile a sfruttare una disattenzione difensiva. Prima dell’intervallo il Milan rimette la testa avanti con Krzysztof Piątek, centravanti polacco allora riferimento offensivo della squadra, facendo pensare a una serata finalmente positiva. Quando il cronometro segna il 95’, però, arriva la beffa: Marco Calderoni, difensore con spinta offensiva, lascia partire un sinistro da fuori area che si insacca alle spalle di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 e capitano rossonero, incolpevole.

Un pareggio che non racconta il futuro

Il 2-2 finale consegna a Pioli un esordio amaro, lontano dalle aspettative di una notte da sogno. Col senno di poi, però, quella gara resta solo un punto di partenza: da quella delusione nascerà un percorso di crescita che riporterà il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.