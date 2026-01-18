Milan Lecce, la storia sorride ai rossoneri, ma occhio ai fantasmi del passato: ecco gli ultimi precedenti

Milan Lecce, a San Siro i precedenti sono a favore dei rossoneri, con l’unica macchia salentina che risale al 1997

Il bilancio storico delle sfide tra Milan e Lecce a San Siro pende nettamente a favore dei padroni di casa. In 19 confronti totali nella massima serie, i rossoneri hanno ottenuto ben 15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Quest’unico passo falso interno contro i giallorossi risale al 19 ottobre 1997: in quell’occasione, il Milan guidato da Fabio Capello venne sorpreso per 1-2 dalle reti di Govedarica e Casale, rendendo inutile il gol rossonero.

Analizzando i tempi più recenti, il Milan ha consolidato il suo fortino: negli ultimi 5 incroci casalinghi di campionato sono arrivate 4 vittorie e un solo pareggio. Quest’ultimo risale al 2019, in un pirotecnico 2-2 che segnò il debutto di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo. Da allora, il Milan ha sempre battuto il Lecce tra le mura amiche, mantenendo una tradizione che Massimiliano Allegri vuole prolungare per blindare il secondo posto in classifica.

Milan Lecce, il ricordo del 2010: il poker e l’esordio di Ibra in tribuna

Tra le sfide indimenticabili spicca sicuramente il 4-0 del 29 agosto 2010, gara che aprì la stagione dell’ultimo scudetto dell’era Berlusconi. In un San Siro ribollente di entusiasmo, la squadra allora allenata proprio da Allegri annichilì i salentini con una doppietta di Pato e i gol di Thiago Silva e Pippo Inzaghi. Quella notte viene ricordata dai tifosi anche per la presenza speciale in tribuna: «Quest’anno vinciamo tutto», promise un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic, appena sbarcato a Milano dal Barcellona e presentato ai tifosi prima del calcio d’inizio.

Oggi come allora, il Milan cerca una vittoria larga per mandare un segnale al campionato, mentre il Lecce di Eusebio Di Francesco spera di bissare l’impresa storica del ’97. «Dobbiamo essere perfetti per uscire indenni da San Siro», è il mantra che circola nell’ambiente giallorosso, consapevole che servirà un’impresa contro una squadra che non perde da 19 turni consecutivi.

