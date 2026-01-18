Milan Lecce, omaggio della Curva Sud per Camarda: ecco cos’è successo

Milan Lecce, durante il match la Curva Sud ha omaggiato Francesco Camarda, giovane talento in prestito ai giallorossi

La sfida di San Siro tra Milan e Lecce ha regalato un momento di grande emozione che va oltre il risultato sul campo. Durante la ripresa, la Curva Sud ha voluto tributare un omaggio speciale a Francesco Camarda, la giovane stella del vivaio rossonero che sta vivendo la sua prima vera esperienza tra i professionisti proprio con la maglia dei salentini. Un gesto che testimonia il legame indissolubile tra il popolo milanista e il suo “enfant prodige”.

Nonostante la sua presenza sugli spalti dello stadio Meazza, il classe 2008 non ha potuto sfidare il suo passato sul rettangolo verde. Il tecnico dei pugliesi, Eusebio Di Francesco, ha dovuto fare a meno di lui a causa di un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati, impedendogli di mostrare i suoi progressi davanti a quello che potrebbe tornare ad essere il suo pubblico.

Milan Lecce, l’omaggio del tifo rossonero

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha certamente preso nota dell’affetto mostrato dai tifosi, che non hanno dimenticato il talento cristallino del giovane attaccante. Come riportato dalle cronache del match: «La Curva Sud ha dedicato un piccolo coro a Francesco Camarda, giovane stella del settore giovanile rossonero oggi in prestito proprio ai salentini». Un segnale chiaro di come il futuro di Camarda rimanga un tema caldissimo nell’ambiente milanista, nonostante i chilometri di distanza.