Milan, Leao pensa già al post ritiro: ecco cosa farà

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un focus su Rafael Leao e un’ipotesi concreta su quello che sarà il suo post ritiro

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un focus su Rafael Leao e un’ipotesi concreta su quello che sarà il suo post ritiro:

«Leao è un ragazzo social, come è logico che sia con i suoi 22 anni, ama la musica e adora il rap. Ha amici fra i rapper anche in Italia, surfa fra hip hop e trap e ha già pubblicato un album, Beginning, sotto il nome di Way 75, cantando o meglio rappando in inglese e portoghese. Di lui non si sa molto, perché è piuttosto riservato, ma la passione per la musica è cosa nota. “Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita”».