In casa Milan continua a tenere banco la situazione legata alle condizioni di Ibrahimovic. Ne ha parlato Stefano Pioli in conferenza

IBRAHIMOVIC – «Sta meglio, a fine settimana se non domani comincerà a correre e da lì valuteremo giorno per giorno. Prematuro capire quando rientrerà in gruppo».