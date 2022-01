Milan, le ultime su Ibrahimovic in vista del Derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per quel che riguarda il campo, in casa Milan, tiene banco la situazione sulle condizioni fisiche di Ibrahimovic, in vista del Derby

Per quel che riguarda il campo, in casa Milan, tiene banco la situazione sulle condizioni fisiche di Ibrahimovic, in vista del Derby.

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, ieri Ibrahimovic si è allenato a parte e l’intenzione è quella di rientrare il prima possibile in gruppo e farsi trovare pronto per la sfida all’Inter del 5 febbraio.