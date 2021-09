Milan Lazio è anche sfida sui social: ecco il più seguito dai tofosi

Milan Lazio, non solo in campo ma anche sui social. Ecco qual’è il giocatore più seguito dai tifosi sulle piattaforme on line

Non solo in campo tra poche ore a San Siro ma tra Milan e Lazio è sfida anche sui social network. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport il giocatore del Milan più seguito dai tifosi è Zlatan Ibrahimovic.

Mancano 500mila follower allo svedese per toccare quota 50 milioni: la popolarità di Zlatan è in costante aumento, anche in queste settimane di assenza dal campo. Ibra ha sempre tenuto aggiornati i suoi seguaci con foto e video dei suoi allenamenti, negli ultimi giorni proponendo un vero e proprio count-down verso il ritorno in campo. Zlatan sempre più social, che si tratti di notizie sul proprio recupero o delle vacanze vissute a bordo dello yacht, fino agli incontri estivi celebrati in una foto: da Silvio Berlusconi, suo ex presidente al Milan, a Ronaldo il Fenomeno fino a Kylian Mbappé, con cui ha conversato a Parigi in occasione del matrimonio del compagno di squadra Verratti.

Il laziale più seguito sui social è invece è Pedro con 6,3 milioni di follower. Dei 451 post su Instagram la maggioranza sono immagini del giocatore in campo: in allenamento, in partita, mentre esulta con tutte le maglie vestite in carriera, Barcellona, Chelsea, Roma e Lazio. Pochissimi gli scatti privati, ma non rinuncia a fare gli auguri di compleanno con dediche pubbliche alla compagna e alla mamma.

Stasera con tutta probabilità si affronteranno in campo, chi dei due posterà il selfie della vittoria?