Il secondo gol del Milan contro la Lazio è arrivato grazie ad Ibrahimovic ma in maniera particolare, il club ci scherza sui social

Un gol particolare. Nella serata di ieri a San Siro il Milan ha battuto la Lazio 2-0 grazie ai gol dei suoi attaccanti: Leao e Ibrahimovic. Proprio il gol dello svedese è stato realizzato in maniera particolare: non tanto nella realizzazione finale con l’appoggio facile alle spalle di Reina quanto nel momento iniziale dell’azione. Infatti l’attaccante rossonero si stava allacciando gli scarpini e accortosi della pericolosità dell’azione si è interrotto per accompagnare l’azione poi vincente di Rebic.

Il Milan sui social network ci ha scherzato su: «Chi ha bisogno di lacci, quando ce l’hai»