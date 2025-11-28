Milan Lazio, le possibili scelte di Sarri. Out Rovella e Cataldi, a centrocampo ci sarà...

Milan Lazio, Sarri e le sue possibili scelte in vista della sfida di San Siro. Out Rovella e Cataldi, a centrocampo spazio a…

In vista dell’importante sfida di domani sera a San Siro, dove la Lazio sarà ospite del Milan, ci sono significative novità di formazione per la squadra di Maurizio Sarri. Come riportato da LaLaziosiamonoi.it, il tecnico biancoceleste è pronto a schierare Matias Vecino dal primo minuto per rinforzare il centrocampo.

Quella contro i rossoneri sarà la prima presenza da titolare in stagione per il centrocampista uruguaiano. Questa opportunità nasce soprattutto in conseguenza dell’infortunio che ha messo fuori gioco Danilo Cataldi, costringendo Sarri a rivedere i suoi piani per la mediana.

Milan Lazio, La Necessità di un Regista: Vecino Al Posto di Rovella

Fino ad ora, il calciatore uruguaiano era stato impiegato solo come subentrante nel secondo tempo, con l’ultima apparizione da questo ruolo risalente alla gara contro l’Atalanta circa un mese fa. Tuttavia, data l’assenza anche di Nicolò Rovella, a Vecino spetterà il delicato compito di agire come regista della squadra sin dal fischio d’inizio. La Lazio si affida dunque all’esperienza dell’uruguaiano per gestire il ritmo e l’impostazione del gioco in un match cruciale contro una delle dirette concorrenti per le posizioni di vertice.