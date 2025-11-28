Milan Lazio: Sarri non ha dubbi sulle fasce, ballottaggio aperto tra Dia e Castellanos. Ultime

Milan Lazio, Sarri si affida alla velocità di Isaksen e Zaccagni per l’attacco, con Dia favorito per il ruolo di punta centrale

Tutto pronto in casa Lazio in vista della sfida di domani sera a San Siro contro il Milan. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il tecnico Maurizio Sarri sembra avere già le idee chiare sulle corsie laterali.

Come riferisce TMW, non c’è infatti nessun dubbio sulla titolarità di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni sulle fasce, due elementi fondamentali per la velocità e la creatività della manovra biancoceleste.

L’unico nodo da sciogliere in attacco per la Lazio resta la scelta della punta centrale. Il ballottaggio per il ruolo di attaccante è ancora aperto tra Boulaye Dia e Taty Castellanos, ma le indiscrezioni suggeriscono che il senegalese sia attualmente in netto vantaggio e pronto a partire dal primo minuto contro i rossoneri.