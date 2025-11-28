Connect with us

Odogu Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: Il piano per il difensore tedesco

Milan Lazio, domani il big match di San Siro: i precedenti fanno sorridere Allegri. Il dato

Milan Lazio, domani sera a San Siro andrà in scena il big match tra i rossoneri e i biancocelesti: i precedenti sorridono al Diavolo

Il Milan scenderà in campo domani sera a San Siro per ospitare la Lazio, con l’obiettivo primario di dare continuità alla vittoria di misura conquistata la scorsa domenica nel Derby contro l’Inter.

Massimiliano Allegri sa che dovrà affrontare una squadra in forma, e per i rossoneri sarà cruciale ottenere i tre punti. La sfida contro i biancocelesti è storicamente la partita più equilibrata del campionato italiano. Il bilancio dei precedenti tra le due formazioni in Serie A si attesta su 164 confronti, registrando ben 60 pareggi, un vero e proprio record.

A completare le statistiche ci sono 72 vittorie del Milan e 32 successi dei biancocelesti. Nonostante questa tradizione di equilibrio, la squadra di Allegri è chiamata a rompere lo schema e a puntare al successo per consolidare la propria posizione in classifica.

