Milan Lazio, l’equilibrio storico è rotto? Il dato Opta sulle sfide recenti è una sentenza

Milan Lazio, i biancocelesti sono la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più volte, ma le sfide recenti sorridono ai rossoneri

La sfida tra Milan e Lazio è storicamente la partita che ha prodotto il maggior numero di pareggi nella storia della Serie A. Come riportato da Opta, su un totale di 164 confronti in campionato, le due squadre hanno chiuso in parità ben 60 volte, stabilendo un vero e proprio record. A completare il bilancio sono 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi dei biancocelesti.

Nonostante questo storico equilibrio, le sfide recenti hanno visto una netta rottura di questa tendenza. Negli ultimi 13 confronti diretti in campionato, infatti, solo uno è terminato con il segno “X”: si tratta del 2-2 registrato nel match d’andata dello scorso torneo.

Questo dato suggerisce che, nonostante la tradizione, la gara di domani sera a San Siro è destinata a chiudersi con una vittoria netta o una sconfitta, con il pareggio che sembra essere l’esito meno probabile per i due club contendenti.