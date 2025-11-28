News
Milan Lazio, allarme Opta per Allegri, i biancocelesti sono i re del primo quarto d’ora. Il dato non lascia dubbi
Milan Lazio, i rossoneri dovranno prestare massima attenzione all’approccio: i biancocelesti sono la squadra più cinica nei primi 15 minuti
Un dato statistico di Opta suona come un chiaro avvertimento per il Milan e per il tecnico Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Lazio di domani sera. I biancocelesti, infatti, detengono un curioso primato in campionato che testimonia la loro partenza sprint.
La Lazio è la squadra prima assoluta per percentuale di reti segnate nel primo quarto d’ora di gioco. Le statistiche rivelano che ben il 27% delle marcature totali della formazione di Sarri (quattro reti su quindici) arriva nei primi quindici minuti di partita.
Questo dato cruciale impone al Milan di non sbagliare l’approccio alla gara di San Siro. I rossoneri sono chiamati a scendere in campo con la massima concentrazione fin dal fischio d’inizio, per arginare la potenza iniziale degli avversari ed evitare di subire gol che potrebbero compromettere una sfida di vitale importanza. L’attenzione difensiva sarà la chiave per controllare il primo quarto d’ora.