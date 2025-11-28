Connect with us

Milan Lazio, Diavolo chiamato al definitivo esame scudetto. E con Rabiot...

Infortunio Pulisic, Allegri perde l'americano: assenza certa contro la Lazio, rischio Coppa Italia? Cosa filtra

Milan Lazio, le possibili scelte di Sarri. Out Rovella e Cataldi, a centrocampo ci sarà...

Mercato Milan, sirene inglesi per Leao. Dalla Spagna sono sicuri: un club di Premier League fa sul serio per lui

Insigne torna in Italia. L'esterno ex Napoli firma per un club di Serie A: ecco quale

Milan Lazio, il Diavolo è chiamato a dare continuità al colpaccio nel Derby. Una vittoria vale il sorpasso sulla Roma e la vetta momentanea

Il collega Carlos Passerini del Corriere della Sera ha analizzato con grande enfasi l’impegno che attende il Milan domani sera contro la Lazio a San Siro. Secondo l’analisi del quotidiano, la partita è da considerarsi un vero e proprio “Esame scudetto” per la formazione di Massimiliano Allegri. Dopo il colpaccio nel Derby contro l’Inter, ottenuto in modo rocambolesco, sofferto e persino fortunoso, come riconosciuto dallo stesso Passerini, il Diavolo ha dimostrato che il passo intrapreso è quello giusto. I rossoneri, in particolare, non falliscono quasi mai nelle sfide contro le grandi del campionato.

Milan Lazio, ghiotta occasione scudetto e fattore Rabiot

L’occasione che si presenta domani è ghiotta, ma il giornalista sottolinea che l’obiettivo ora deve essere quello di alzare il livello delle prestazioni anche contro le cosiddette piccole formazioni. La partita di domani sera a San Siro, contro la Lazio che attualmente occupa l’ottava posizione, è vista come una grande opportunità per l’allungo. Vincendo, il Milan realizzerebbe un doppio sorpasso, scavalcando la Roma e andando da solo in testa alla classifica, almeno per una notte. Questo scenario entusiasmante sarebbe possibile in attesa dello scontro diretto tra il Napoli di Conte e i giallorossi di Gasperini, in programma successivamente.

Per Passerini, l’impresa “si può fare”. Il commento si chiude con l’evidenziazione di un fattore determinante emerso nel recente Derby: l’importanza del ritorno di un giocatore chiave dopo un infortunio. “Una cosa è certa: con un Rabiot in più, risulta tutto più facile. Lo si e visto nel derby, quando è tornato dopo un mese di assenza”, conclude Carlos Passerini, riconoscendo come la presenza di elementi di spessore internazionale renda ogni sfida meno ardua per la squadra di Allegri.

