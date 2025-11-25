Milan Lazio, Rambaudi sul derby vinto dai rossoneri: un gol arrivato per caso? Le sue parole

Milan Lazio, Rambaudi parla così in vista della sfida di campionato. E sul derby vinto dai rossoneri dice che…

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio e ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la recente vittoria della Lazio contro il Lecce, che ha segnato l’inizio della risalita in classifica. Rambaudi si è soffermato sulla prestazione di un singolo: “A me non è dispiaciuto Vecino domenica ma si giocava contro il Lecce, è entrato nel secondo tempo; è un giocatore intelligente”.

In vista della prossima e ben più difficile sfida contro il Milan a San Siro, l’opinionista ha analizzato le possibili mosse in caso di assenza di Cataldi. Con Vecino titolare, la Lazio dovrà affrontare un tipo di partita diverso: “con Vecino hai più palleggio e deve applicarsi di più nella fase di non possesso, anche se non ce l’ha nelle corde”. Questo sottolinea la necessità di adattamenti tattici contro un avversario di alto livello come il Milan.

Milan Lazio, il pensiero di Rambaudi

La prossima partita, in programma sabato a San Siro, vedrà la Lazio affrontare un Milan euforico dopo il successo nel derby. Rambaudi, tuttavia, ha espresso delle riserve sulla solidità difensiva dei rossoneri. Pur riconoscendo che “Il Milan è una bella squadra”, ha evidenziato dei “limiti dietro”.

In particolare, Rambaudi ha sminuito la tenuta difensiva mostrata dal Diavolo nell’ultima stracittadina: “il non prendere gol con l’Inter è stato solo casuale”. Questa dichiarazione suggerisce che, a suo avviso, la retroguardia rossonera è vulnerabile e che la Lazio di Sarri, pur con degli accorgimenti tattici, avrà l’opportunità di colpire.