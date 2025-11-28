Milan Lazio, Ramazzotti parla così dell’assenza di Pulisic e del ballottaggio tra Nkunku e Loftus-Cheek

Milan Lazio, Ramazzotti parla così del momento rossonero e della pesante assenza di Pulisic in vista della sfida contro i biancocelesti

Andrea Ramazzotti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato le problematiche fisiche che continuano a condizionare l’attacco del Milan, focalizzandosi sull’assenza di Christian Pulisic in vista della sfida contro la Lazio. Dopo aver finalmente ritrovato quella che sembrava essere la coppia titolare (Leao-Pulisic), Allegri è di nuovo costretto a “mescolare le carte in tavola” per via di un fastidio alla coscia accusato dall’americano.

Nonostante gli esami strumentali abbiano escluso lesioni, Pulisic non si è allenato e, come ammesso dallo stesso Allegri, “difficilmente ci sarà” contro i biancocelesti. Il giocatore è rammaricato, specialmente dopo il gol decisivo nel derby e il rientro da titolare. Tuttavia, il fastidio interessa la stessa coscia già colpita da una lesione al bicipite femorale a ottobre.

Milan Lazio, Ramazzotti su Nkunku e Loftus-Cheek

La prudenza di Allegri e del suo staff prevale sulla voglia del giocatore di non fermarsi, specialmente in vista del finale di un 2025 denso di impegni. Si preferisce evitare rischi di ricadute che potrebbero portare Pulisic a un “arrivederci al 2026”. Dunque, “Capitan America” si avvia verso la tribuna contro la Lazio. Anche Gimenez, alle prese con un infortunio alla caviglia, non sarà disponibile.

Confermata la presenza del punto fermo Leao, l’assenza di Pulisic apre nuovamente il ballottaggio per il ruolo di sotto-punta: la scelta di Allegri ricadrà su Nkunku o su Loftus-Cheek, con quest’ultimo che si adatterebbe al ruolo. La necessità di cambiare è l’ennesima dimostrazione di come infortuni e condizioni precarie stiano impedendo ad Allegri di trovare la continuità in attacco.