Milan Lazio, Bonanni e un match in cui i rossoneri sono favoriti: le parole dell’ex calciatore

Milan Lazio, Bonanni parla così della sfida di San Siro tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Ecco tutte le sue parole

Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha espresso il suo pronostico in vista del match tra Milan e Lazio, indicando i rossoneri come netti favoriti. Secondo Bonanni, ci sono “moltissimi motivi” che depongono a favore della squadra di Massimiliano Allegri, sia per lo stato di forma che per le necessità di classifica.

L’ex calciatore si aspetta che la Lazio faccia la sua partita, impostando il proprio gioco, ma ritiene che l’iniziativa principale sarà in mano ai padroni di casa. Bonanni prevede un atteggiamento proattivo da parte dei rossoneri, che cercheranno fin da subito di aggredire la partita per indirizzare l’incontro a proprio favore.

Milan Lazio, Bonanni e una qualità offensiva che fa la differenza

La convinzione di Bonanni sulla superiorità del Milan è netta. La squadra rossonera, secondo l’analisi, non aspetterà l’avversario ma cercherà di imporre il proprio ritmo e il proprio gioco. Questo atteggiamento propositivo è visto come la chiave per sbloccare la partita, soprattutto in considerazione del fatto che il Milan ha bisogno di dare continuità alle sue prestazioni per non perdere terreno dalle dirette concorrenti in vetta alla classifica.

La sfida si preannuncia tesa, ma l’aspettativa è che il Milan dimostri un approccio aggressivo, con l’obiettivo di trovare subito la via del gol. Bonanni ha in sostanza disegnato un match in cui il fattore campo e la maggiore qualità offensiva dei rossoneri dovrebbero fare la differenza contro la Lazio di Maurizio Sarri.