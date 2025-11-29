Milan Lazio, pullman dei rossoneri arrivato a San Siro – VIDEO

Milan Lazio, il pullman dei rossoneri è appena arrivato a San Siro e ormai manca sempre meno all’inizio del big match contro i biancocelesti

Cresce l’attesa a San Siro per il big match serale. Il Milan è ufficialmente arrivato allo stadio, la ‘Scala del Calcio’, a bordo del suo pullman, come documentato dai video e dalle immagini degli inviati sul campo. Manca poco più di un’ora al calcio d’inizio della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, un incontro cruciale valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. L’arrivo della squadra segna l’inizio della fase di preparazione finale prima di scendere in campo per un altro importante scontro diretto.

L’arrivo del pullman del #Milan a San Siro 🏟️ pic.twitter.com/Mc5zFrIKAm — Milan News 24 (@Milannews24_com) November 29, 2025

L’atmosfera è carica, tipica delle grandi serate in cui i rossoneri ospitano un avversario di alto livello. La partita è un test fondamentale per il Diavolo, che cerca di dare continuità alle sue prestazioni, specialmente quelle che lo hanno visto particolarmente efficace contro le squadre di alta classifica.

Milan Lazio: Focus e Concentrazione Prima dell’Inizio

L’arrivo a San Siro segna l’inizio del countdown ufficiale per i giocatori e lo staff. Negli spogliatoi, l’attenzione si sposterà sulle ultime indicazioni tattiche e sulla concentrazione mentale necessaria per affrontare la Lazio, una squadra che, nonostante qualche difficoltà negli scontri diretti, rimane un avversario tecnico e ben organizzato sotto la guida di Sarri. Il Milan cercherà di sfruttare l’entusiasmo e la spinta del pubblico di casa per ottenere i tre punti e rafforzare la propria posizione nelle zone alte della classifica del campionato.