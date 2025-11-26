Milan Lazio, Oddi analizza le possibili scelte di Sarri in vista della sfida di campionato a San Siro. Da Castellanos al pericolo Leao

Giancarlo Oddi, ex vice-allenatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha commentato la recente vittoria dei biancocelesti contro il Lecce, definendola una bella partita e un successo meritato per la formazione di Maurizio Sarri, sebbene la gara andasse chiusa prima. Oddi ha mostrato particolare interesse per l’attaccante Dia, lodandone la velocità e le buone qualità, notando una performance superiore alle precedenti aspettative. Il tecnico ha anche espresso curiosità per il rientro di Castellanos, ipotizzando una possibile coesistenza in campo tra il “Taty” e l’attaccante senegalese.

La Lazio di Sarri, si sa, sta facendo bene soprattutto in fase difensiva, dove “non prende gol”. Oddi ha riconosciuto una squadra in crescita, che ha mostrato passi avanti significativi nell’ultima giornata.

Milan Lazio, Oddi e le scelte di Sarri

Guardando al prossimo impegno contro il Milan a San Siro, Oddi si è augurato che la Lazio possa replicare e migliorare la sua prestazione in crescendo. Il rammarico maggiore è legato all’emergenza infortuni, con lo stop di Cataldi che continua a creare problemi a centrocampo. Sui possibili impieghi per la gara contro i rossoneri, Oddi ha citato Vecino, sottolineandone l’esperienza, ma esprimendo dubbi sulla sua attuale condizione fisica.

Il Milan che la Lazio si troverà di fronte sarà un avversario carico e motivato, soprattutto dopo aver vinto il derby. La preoccupazione principale di Oddi è rappresentata da Rafael Leao, per contrastare il quale suggerirebbe l’impiego di Marusic, ritenuto più adatto a garantire maggiore copertura difensiva. Nonostante la Lazio stia facendo bene in difesa, l’ex vice-allenatore ha evidenziato che in attacco la squadra fa ancora più fatica a concretizzare.