Milan Lazio: l’occasione di Romagnoli tra presente e futuro

Con tutta probabilità domani contro la Lazio al posto di Kjaer giocherà Romagnoli, tra presente e futuro l’occasione per prendersi il Milan

Un’occasione da sfruttare. Domani a San Siro il Milan sfiderà la Lazio. Tra le varie scelte di formazione casusa anche le fatiche della Nazionale, come riporta camlciomercato.com al posto di Kjaer dovrebbe giocare Romagnoli. Due minuti contro la Sampdoria, in panchina per tutto il match nella vittoria col Cagliari. E ora la chance contro la sua Lazio, la squadra per la quale faceva il tifo da ragazzo, la squadra che più di tutte ci sta provando per accaparrarselo a zero la prossima stagione.

Il primo scontro diretto della stagione rossonera, un’occasione importante per Romagnoli per riprendersi la fascia da capitano e il Milan e chissà convincere la società a puntare su di lui anche nella prossima stagione, mettendo fine ad uno di quei casi di rinnovo che stanno diventando una spina nel fianco.