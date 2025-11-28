Milan Lazio, Pulisic out: chi gioca al suo posto? Salgono le chance di Nkunku, ma Loftus-Cheek...

Milan Lazio, con Pulisic ai box Allegri deve decidere chi far giocare al fianco di Leao. Salgono le quotazioni di Nkunku

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, Massimiliano Allegri avrebbe risolto l’ultimo dubbio di formazione in vista della cruciale sfida tra Milan e Lazio. Il ballottaggio per sostituire l’infortunato Christian Pulisic è stato vinto da Christopher Nkunku, che affiancherà Rafael Leao nell’attacco rossonero.

Questa decisione esclude, almeno per l’inizio della partita, Ruben Loftus-Cheek, che siederà in panchina. La scelta di puntare su Nkunku è significativa e sottolinea la volontà dello staff tecnico di dare fiducia all’attaccante francese in un momento delicato, permettendogli di dimostrare il suo valore dal primo minuto e di incidere sulla gara.

Milan Lazio, Nkunku Preferito a Loftus-Cheek per l’Eredità di Pulisic

La preferenza per Nkunku su Loftus-Cheek è un chiaro segnale tattico. Nkunku avrà l’opportunità di occupare la posizione lasciata vuota dall’infortunio di Pulisic, un ruolo fondamentale nella manovra offensiva e di raccordo con il centrocampo. Il francese, reduce da un periodo complicato e con la necessità di ritrovare ritmo partita, si trova di fronte a un’occasione d’oro per riscattare le prestazioni poco brillanti e i dubbi sollevati sul suo rendimento.

L’indicazione di Di Stefano conferma che il Milan cercherà di sfruttare la velocità e la tecnica di Nkunku per scardinare la difesa della Lazio. Loftus-Cheek, sebbene in panchina, rimane una risorsa preziosa, pronto a subentrare per cambiare l’inerzia del match.