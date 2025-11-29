Milan Lazio, Guidi avverte. Allegri sa che il derby porta entusiasmo, ma contro i biancocelesti...

Connect with us

Milan Lazio, Guidi parla così di Allegri dopo la vittoria del derby e prima della sfida di campionato contro Sarri. Le sue parole

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato le recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, sottolineando la necessità del tecnico di mantenere l’equilibrio in un ambiente Milan in preda all’entusiasmo. Allegri è consapevole che una singola partita può ribaltare le prospettive, come dimostrato dalla vittoria nel derby: “Se con l’Inter avessimo perso, oggi saremmo a cinque punti dalla vetta”. Questo approccio cauto è la chiave per non farsi trascinare dagli estremi, mantenendo la “testa attaccata alle spalle”.

Guidi ha poi evidenziato come Allegri abbia saputo trarre il massimo dalla vittoria, andando oltre i tre punti. Riguardo le critiche sul gioco, Allegri ha minimizzato, riconoscendo margini di miglioramento nelle situazioni offensive, ma ha fieramente difeso l’atteggiamento difensivo. “Non è una vergogna difendere quando non abbiamo la palla”, ha sostenuto il tecnico, valorizzando la crescita dei difensori, che stanno acquisendo il “gusto di difendere e duellare con l’avversario”.

Milan Lazio, Guidi e l’importanza di un portiere come Maignan

Passando al rendimento eccezionale di Mike Maignan, migliore in campo contro l’Inter, Guidi riporta l’elogio di Allegri. Il tecnico non si è detto meravigliato delle prestazioni del portiere, definendolo “sempre stato tra i portieri più forti che ci sono”. Allegri ha così confermato la centralità e il livello assoluto dell’estremo difensore nel progetto rossonero.

Sulla delicata questione del rinnovo contrattuale, Allegri ha tranquillizzato l’ambiente. Il tecnico ha affermato che se ne sta occupando la società, che “sta lavorando” alla trattativa. Il suo rapporto con Maignan, e in particolare quello del preparatore Filippi, resta focalizzato esclusivamente sulle dinamiche di campo. Allegri ha infine garantito di vedere il portiere “sereno”, minimizzando l’impatto delle voci di mercato.

