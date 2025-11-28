Milan Lazio, Bucchioni presenta la sfida di San Siro. Sarri e il rischio tattico per i rossoneri: le sue parole

Milan Lazio, Bucchioni parla così in vista della sfida di San Siro. Dalle possibili scelte di Sarri all’assenza di Pulisic: le sue parole

Domani sera, il Milan tornerà in campo a San Siro ospitando la Lazio in un match cruciale per il prosieguo del campionato. Dopo la fondamentale vittoria nel derby contro l’Inter, i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri cercano disperatamente continuità per mantenere alta la pressione sulle squadre di testa.

Enzo Bucchioni, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato il momento del Milan, sottolineando i rischi e i vantaggi per la squadra. Bucchioni è convinto che l’assenza dalle competizioni europee non sia un ostacolo insormontabile per la corsa al titolo: “Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine.” Pur riconoscendo che non partecipare alle coppe rappresenti un “disvalore a livello economico”, lo definisce un netto “vantaggio” in ottica campionato.

Milan Lazio, L’Assenza di Pulisic e la Minaccia Tattica della Lazio

Nonostante il vantaggio del calendario, Bucchioni avverte che la partita contro la Lazio sarà tutt’altro che semplice. L’assenza di Christian Pulisic, per il quale la presenza era già stata esclusa nelle ultime ore, peserà notevolmente sull’attacco rossonero. La sfida è complicata anche per via dell’avversario: “contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c’è un allenatore che sa trovare soluzioni”. La capacità di Maurizio Sarri di aggiustare la squadra e studiare gli avversari è dunque il principale fattore di rischio che il Milan dovrà affrontare per uscire vittorioso da San Siro.