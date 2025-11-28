Milan Lazio, Braglia parla così in vista della sfida di San Siro. La gestione di Allegri e i meriti di Sarri

Milan Lazio, Braglia analizza la sfida di San Siro. La gestione di Massimiliano Allegri e i meriti di Maurizio Sarri: le sue parole

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà per analizzare il prossimo scontro tra Milan e Lazio. Braglia ha espresso la convinzione che la Lazio “avrebbe dovuto avere qualche punto in più”, e che l’attuale posizione in classifica, così distante dalla Roma, sia irragionevole per una squadra che lo scorso anno ha lottato fino alla fine per il quarto posto.

La causa di questa situazione, secondo l’ex portiere, è da imputare all’atteggiamento di Maurizio Sarri. Braglia ha parlato di “ostracismo” da parte del tecnico biancoceleste per un determinato assetto tattico, suggerendo che le sue rigide scelte e la mancanza di flessibilità abbiano impedito alla squadra di massimizzare il proprio potenziale e di raccogliere i punti che meritava.

Milan Lazio, il confronto tra Allegri e Sarri

Il giudizio di Braglia si è poi spostato sul confronto diretto tra i tecnici. L’ex portiere si è schierato apertamente in favore del mister rossonero: “Per me ha fatto molto meglio Allegri“. Questa affermazione implica che Massimiliano Allegri, con la sua gestione del Milan, sia riuscito a ottenere risultati superiori e a valorizzare meglio la propria squadra rispetto a quanto fatto da Sarri alla guida della Lazio.

Secondo Braglia, dunque, il Milan non solo si presenta come favorito per la gara, ma ha anche un tecnico che ha dimostrato maggiore efficacia nella gestione complessiva e nelle decisioni tattiche in questa prima parte della stagione. L’esito della partita di San Siro, per l’ex portiere, sarà influenzato in larga parte da questa differenza nella conduzione tecnica delle due formazioni.