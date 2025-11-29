Milan Lazio, Ambrosini parla così dell’impatto di Rabiot. Un grande sviluppo per il centrocampista rossonero: le sue parole

Milan Lazio, Ambrosini parla così di Adrien Rabiot a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di San Siro. Le sue parole

Nel pre-partita di Milan-Lazio, l’ex rossonero Massimo Ambrosini ha analizzato l’importanza di Adrien Rabiot per la squadra di Massimiliano Allegri. Secondo Ambrosini, il centrocampista francese attuale è “probabilmente più forte rispetto a quello della Juventus”, indicando una netta evoluzione nel suo gioco e nella sua mentalità. Questa crescita è evidente anche nella sua ritrovata vena realizzativa; Ambrosini nota come Rabiot sia tornato a segnare con regolarità negli ultimi tre anni, un aspetto che lo ha reso più completo.

Parte del merito di questo miglioramento, secondo Ambrosini, va attribuito anche al lavoro svolto con Roberto De Zerbi, il quale lo ha aiutato a maturare ulteriormente.

Milan Lazio, Rabiot e un ruolo delicato

Il processo di maturazione ha portato Rabiot a una maggiore “consapevolezza del ruolo” e a una “gestione migliore dei 90 minuti” in campo. Ambrosini ritiene che queste qualità, unite alle sue doti tecniche e di leadership, lo rendano l’elemento perfetto per il centrocampo del Milan di Allegri. Il suo impatto va oltre le statistiche, fornendo un equilibrio cruciale alla squadra. L’elogio di Ambrosini sottolinea che il centrocampista non è solo un elemento tecnicamente valido, ma un leader che, grazie alla sua evoluzione, riesce a gestire meglio ogni fase della partita e a incidere sia in fase difensiva che in quella offensiva, come dimostrano i gol recenti.