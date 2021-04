Milan, l’attesa di Donnarumma non blocca nulla: il lavoro prosegue bene in direzione alternativa al numero 99 rossonero, ancora in forse

Milan, l’attesa di Donnarumma non blocca nulla: il lavoro prosegue bene in direzione alternativa al numero 99 rossonero, ancora in forse. Gazzetta di questa mattina fa il punto della situazione e sistema il faro verso Maignan, portiere del Lille: “Il Milan aspetta Donnarumma e intanto prepara l’alternativa: in pole Maignan”.

NON SOLO LUI- E ancora a pag. 10: “Carattere ribelle, lingua pronta, come quando rispose secco a Zlatan, tecnica ok: il portiere del Lilla è ancora la prima scelta. Piacciono anche Gollini e Musso”.

LA RICHIESTA- Come riporta il quotidiano, la richiesta del Lilla per il giovane nato nella Guyana francese si aggira sui 17-18 milioni. Il Milan aspetta, non vorrebbe perdere Gigio ma non può e non vuole salire oltre un certo limite.