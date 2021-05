Milan, la fretta per il vice Ibra non esclude nessuno. Nemmeno Icardi che in questi giorni torna a far parlare di un clamoroso ritorno

Milan, la fretta per il vice Ibra non esclude nessuno. Nemmeno Icardi che in questi giorni torna a far parlare di un clamoroso ritorno.

I NOMI- Corriere della sera di questa mattina apre a Dusan Vlahovic della Fiorentina, i viola chiedono dai 40 milioni di euro in su. Un ipotesi sicuramente più suggestiva sarebbe quella che vedrebbe l’arrivo di Icardi che a fine stagione ha già deciso di lasciare il PSG.

IN PRESTITO- Un anno fa il club france ha investito 57 milioni per acquistarlo e il giocatore ha un netto percepito di 9 milioni a stagione, mentre in prestito qualche possibilità in più ci sarebbe. Come riporta il quotidiano, ad ogni modo l’ultima spetterà a Leonardo, non uno a caso.