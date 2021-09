Juventus Milan, carica rossonera: «Con spirito e convinzione» – FOTO

È il giorno di Juventus Milan, il club rossonero carica l’ambiente con un post pubblicato sui propri canali social

È il giorno di Juventus Milan. Tra poche ore allo Stadium si accenderanno le luci per Juventus Milan, sfida valida per la quarta giornata di campionato. L’obiettivo dei rossoneri è vincere per restare a punteggio pieno mentre per i bianconeri quello di trovare il primo successo in campionato.

Il club sui social ha caricato tutto l’ambiente rossonero con un post con questo commento in allegato: «Con spirito e convinzione. Siamo pronti per un altro big match!»