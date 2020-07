Milan-Juventus LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Milan-Juventus live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della trentunesima gara di Serie A

Milan-Juventus: alle ore 21:45 di martedì 7 luglio andrà in scena il big match tra rossoneri e bianconeri. Gli uomini di Pioli arrivano a questo prestigioso appuntamento in una forma smagliante: tre vittorie nelle ultime quattro partite da quando il campionato è ripartito, tanti gol e soprattutto prestazioni convincenti. Gli ultimi tre punti conquistati, fuori casa contro la Lazio seconda, hanno rilanciato definitivamente le ambizioni europee del Diavolo. Napoli e Roma distano solamente due punti e il quinto posto adesso sembra essere un obiettivo alla portata di Romagnoli e compagni. Dall’altra parte ci sarà però la Juventus, corazzata allenata da Sarri e primissima in classifica. Milan-Juventus live: l’ultima giornata, grazie alla vittoria contro il Torino e alle sconfitte di Lazio e Inter, ha permesso ai bianconeri di volare a +7 dai biancocelesti e +11 dai nerazzurri, consolidando la vetta solitaria.

Milan-Juventus, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 21:45

Milan-Juventus, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Juventus, ultime e probabili formazioni

MILAN – Confermatissimo il 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno ancora di Castillejo. Convocato invece Calhanoglu, che è in ballottaggio con Rebic per un posto sull’esterno d’attacco. In difesa spazio agli stessi interpreti di Roma: Conti e Theo Hernandez sulle fasce, Romagnoli e Kjaer in mezzo a protezione della porta difesa da Donnarumma. Nessun riposo per la coppia stakanovista di centrocampo formata da Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Saelemaekers, Paquetà e Rebic. Davanti spazio a Ibrahimovic.

JUVENTUS – 4-3-3 invece lo schieramento per gli uomini di Sarri. Il tecnico dovrà fare i conti con le pesanti assenze di De Ligt e Dybala, entrambi squalificati. In difesa spazio a Rugani al fianco di Bonucci, mentre Cuadrado e Danilo occuperanno le fasce. La porta sarà invece difesa da Szczesny. A metà campo Pjanic sarà affiancato da Rabiot e Bentancur. Davanti Higuain supportato da Ronaldo e Bernardeschi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunić, Bonaventura, Calhanoglu, D. Maldini, R. Leão. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Szczęsny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Wesley, Chiellini, Alex Sandro, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Olivieri, Vrioni. All.: Sarri.

Milan-Juventus live, i precedenti con Guida

È stato selezionato Marco Guida come direttore di gara per il match in programma martedì a San Siro tra Milan e Juventus: ad affiancare il fischietto di Pompei ci saranno Carbone e Longo; La Penna quarto uomo, Giacomelli e Meli al VAR. Sono ben 26 le gare dei rossoneri diretta da Guida: andamento decisamente altalenante composto da 10 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte. Decisamente positivo invece il bilancio della Juventus: 14 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.