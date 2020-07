Verso Milan-Juventus: le condizioni di Calhanoglu e Ibrahimovic

Pioli ha iniziato a preparare già da oggi la prossima partita del suo Milan contro la Juventus e valuterebbe le condizioni di Calha e Ibra per tale match

Secondo quanto riportato direttamente dal Milan, Ibrahimovic sarebbe uscito dal campo al termine del primo tempo solo per motivi precauzionali e non sarebbe messa in discussione la sua presenza contro la Juventus.

Discorso diverso invece per Calhanoglu per il quale verranno svolti accertamenti diagnostici nella giornata di domani per valutare meglio l’entità del problema muscolare patito ieri contro i biancocelesti.