Ammoniti Dybala e De Ligt, salteranno la sfida contro il Milan

De Ligt era uno dei diffidati della Juventus per la partita in programma oggi pomeriggio. Il difensore olandese ha però rimediato un giallo che gli costerà la squalifica. Il turno di stop da scontare sarà proprio contro il Milan, prossimo avversario dei bianconeri in campionato. Maurizio Sarri dovrà fare a meno del proprio centrale di difesa e anche di Dybala, ammonito ala termine del derby della Mole. Ma occhio anche in casa Milan: Alessio Romagnoli rientra tra i diffidati e questa sera contro la Lazio dovrà fare molta attenzione.