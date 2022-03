Milan Juventus femminile 1-6: pesante sconfitta per le rossonere

Milan Juventus femminile: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live del match, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia

Al Vismara , Milan Femminile Juventus , match valido per la semifianale d’andata di Coppa Italia 2021/22. Arriva una pesante sconfitta per le rossonere che sprecano molte forse troppe occasioni da gol al contrario della Juventus che le finalizza tutte, qualificazione in ghiaccio per le bianconere

Milan Juventus femminile 1-6: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio – Comincia il match

4′ Iniziativa Milan – Longo con un lancio in profondità prova a servire sulla corsa Thomas, attenta in uscita Peyraud-Magnin

6′ Occasione Bergamaschi – la centrocampista rossonera porta a termine un’ ottima azione di contropiede, calcia da dentro l’area, attenta Peyraud-Magnin

9′ Gol Girelli – sugli sviluppi di calcio d’angolo di Cernoia traiettoria rasottera, velo di Bonansea, su cui la più rapida è Girelli che realizza la rete del vantaggio bianconero

12′ Occasione Thomas – l’attaccante sfrutta l’assist di Longo, sola davanti al portiere prova la conclusione a giro neutralizzata da Peyraud-Magnin

24′ Tiro di Agard – la rossonera prova la conclusione da fuori dopo un recupero palla di Bergamaschi, il suo tiro finisce ampiamente largo

30′ Gol Nilden – mancino da fermo della bianconera che a giro dai 17 metri batte Giuliani che non ci arriva e firma il raddoppio bianconero

31′ Tiro Longo – la rossonera si libera bene dalla marcatura, calcia debolmente e forse in maniera precipitosa

35′ Mischia in area Juve – Alla fine decisiva la chiusura di Nilden, stava per battere a rete Bergamaschi

45′ Finisce il primo tempo

46′ Comincia la ripresa

47′ Occasione Longo – servita in profondità da Thomas calcia in diagonale da posizione defilata sola davanti a Peyraud-Magnin ma in maniera imprecisa, tiro di poco fuori

51′ Occasione Codina – sugli sviluppi di calcio d’angolo la spagnola anticipa tutti di testa salva sulla linea Girelli

52′ Occasione Longo – mischia in area di rigore bianconera sugli sviluppi di calcio d’angolo la più veloce e l’attaccante rossonera i cui tiro a botta sicura viene respinto a pochi passi dalla porta

61′ Gol Girelli – da posizione defilata la bianconera trova una traiettoria che per quanto centrale scavalca Giuliani, tris bianconero.

66′ Occasione Tucceri – direttamente da calcio d’angolo trova una traiettoria insidiosa salvata sulla linea di porta dalla difesa rossonera

71′ Occasione Adami – sugli sviluppi di calcio di punizione sfrutta la sfonda di testa di Thomas, calcia a botta sicura ma Boattin salva in scivolata sulla linea

73′ Occasione Bergamaschi – servita da Longo sola davanti Peyraud-Magnin non calcia di prima e forse con lo stop perde un tempo di gioco che permette all’avversaria di parare

80 Tiro Stapelfeldt – assist di testa di Thomas, che spizza per la compagna che calciando in porta trova la risposta attenta di Peyraud-Magnin

84′ Gol Rosucci – dopo la respinta di Giuliani sul tiro di Zamanian la più lesta di tutte è Rosucci, una deviazione sul suo tiro mette fuori causa Giuliani per lo 0-4

88′ Gol Bonfantini – contropiede bianconero finalizzato da Bonfantini che aggira Giuliani e firma in pokerissimo Juve

90′ Gol Bonfantini – ancora in contropiede con la difesa rossonera mal piazzata tiro centrale ma la palla sulla respinta di Giuliani si impenna e finisce comunque in rete per lo 0-6

90′ + 2′ Gol Thomas– sugli sviluppi di calcio d’angolo deviazione da pochi passi della rossonera che segna il gol della bandiera

90’+ 4′ Finisce la partita

Migliore Milan femminile

Thomas



Milan Juventus femminile 1-6: risultato e tabellino

Rete: 9′ Girelli; 30′ Nilden; 61′ Girelli; 84′ Rosucci; 88′ 90′ Bonfantini; 92′ Thomas

Milan Femminile (3-4-2-1) : Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Thrige, Adami,Grimshaw, Tucceri; Thomas, Bergamaschi; Longo A disp. Babb, Cazzioli, Arnadottir, Dal Brun, Premoli, Selimhodzic, Cortesi, Miotto, Stapelfeldt All. Ganz

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Nilden. A disp. Aprile, Forcinella, Panzeri, Hyyrynen, Rosucci, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Hurtig All. Montemurro.

Arbitro: Bitonti di Bologna

Ammonita: 40′ Pedersen; 74′ Tucceri;