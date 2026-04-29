Milan Juventus, Borghi: «Non commento tecnicamente perchè c’è poco da commentare». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il post-partita di Milan-Juventus continua a far discutere gli appassionati e gli addetti ai lavori. La sfida di San Siro, terminata con un punteggio di 0-0 la scorsa domenica, è stata l’oggetto di analisi da parte di Stefano Borghi. Il noto giornalista e telecronista ha utilizzato il suo canale YouTube

PAROLE – «Milan-Juventus estremamente deludente, figlio delle necessità e del momento di entrambe le squadre, questo sì, però ancora una volta un’occasione in cui il nostro campionato non ha divertito, mettiamola in questi termini e infatti non commenterò tecnicamente la partita perché veramente c’è poco da commentare. Milan e Juventus con questo pareggio mantengono il loro passo, però hanno vinto e hanno vinto bene sia il Como a Marassi che la Roma in casa del Bologna e sono state due vittorie che dicono che queste due squadre staccate di tre punti dal quarto posto ci sono, ci saranno fino alla fine. Per me la Juventus ha sicuramente una situazione eh di vantaggio. La classifica a quattro giornate dalla fine è l’aspetto più importante di tutti, però se avevamo avuto dei dubbi sulla possibilità per Roma e Como di lottare fino alla fine, i dubbi sono sono stati fugati perché queste squadre stanno bene nelle loro differenze e ci sono».