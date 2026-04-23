Milan Juventus, allarme Yildiz: Spalletti spera nel recupero lampo del numero 10

Milan Juventus, il talento turco salta l’allenamento per il problema al ginocchio: filtrano però sensazioni positive per San Siro

C’è grande attesa per il big match di domenica sera a San Siro, ma in casa bianconera l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni del gioiello più prezioso. In vista della sfida Milan-Juventus, si è acceso un piccolo campanello d’allarme riguardante Kenan Yildiz: il fantasista turco non ha infatti preso parte all’ultima seduta di allenamento insieme al resto dei compagni, proseguendo il lavoro personalizzato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il numero 10 della Juventus è ancora alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio che ne sta condizionando la preparazione. Nonostante l’assenza dal campo nelle scorse ore, il tecnico Luciano Spalletti resta fiducioso di poter contare sulla sua fantasia per la trasferta di Milano, pedina fondamentale per scardinare la difesa rossonera di Massimiliano Allegri.

Il piano di rientro verso la sfida di San Siro

Il programma per il recupero del classe 2005 è già stato delineato dallo staff medico bianconero per non correre rischi inutili ma garantire la sua presenza nel big match. L’obiettivo è quello di testare le risposte del ginocchio nelle prossime ore, con la speranza di rivederlo stabilmente in gruppo tra la giornata di domani e la rifinitura decisiva di sabato.

La presenza di Yildiz in Milan-Juventus è considerata vitale per gli equilibri offensivi di Spalletti, specialmente in una partita che mette in palio punti pesanti per l’alta classifica. Se il dolore dovesse attenuarsi come previsto, il turco si candida per una maglia da titolare a supporto delle punte, pronto a infiammare la scala del calcio. Il Milan resta alla finestra, consapevole che gran parte dei pericoli juventini passeranno dai piedi del suo giovane fantasista.