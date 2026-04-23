Arbitro Milan Juventus, designato il fischietto del match

Arbitro Milan Juventus: sarà Sozza a dirigere la sfida valida per la 34^ giornata di Serie A in programma domenica alle 20:45

L’AIA ha ufficializzato le direzioni arbitrali per il turno numero 34 di Serie A, ponendo particolare attenzione al confronto d’alta classifica tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus. La sfida di domenica sera, che potrebbe rappresentare il punto di svolta definitivo per la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League, sarà diretta da Simone Sozza.

Il direttore di gara della sezione di Seregno sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi M., mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Zufferli. Per quanto riguarda la sala video di Lissone, il VAR sarà presieduto da Rosario Abisso, che avrà al suo fianco Fabio Maresca in qualità di assistente AVAR.