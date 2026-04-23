Panchina Milan, ma Allegri è davvero blindato? Spunta la clamorosa ipotesi Conte: i dettagli

Panchina Milan, restano i dubbi sul futuro di Allegri e il Corriere della Sera lancia la clamorosa ipotesi Antonio Conte

Il futuro di Antonio Conte è diventato il rebus principale di questa primavera. Nonostante il secondo posto in classifica, il rapporto tra l’allenatore e il Napoli sembra essere arrivato a un bivio. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere della Sera, Conte starebbe seriamente considerando l’idea di un ritorno sulla panchina della Nazionale, un’ipotesi alimentata anche dalle recenti aperture del presidente Aurelio De Laurentiis, che si è detto disposto a liberarlo qualora arrivasse una chiamata ufficiale dalla FIGC.

Tuttavia, la pista azzurra non è l’unica opzione sul tavolo:

«Conte fra Nazionale e nuove sfide in serie A un piede fuori da Napoli ce l’ha. E si guarda attorno. A Roma resterà Gasperini? Al Milan Allegri è veramente blindato?»

Panchina Milan, incertezze a Milano e Roma: Allegri e Gasperini in bilico

La situazione di Conte si intreccia inevitabilmente con quella delle altre big. Al Milan, nonostante le rassicurazioni pubbliche di Massimiliano Allegri — che ha recentemente dichiarato di voler proseguire il percorso iniziato in rossonero — la conferma non appare scontata. Il tecnico toscano chiede garanzie sulla rosa e una programmazione tecnica che non tutti i vertici del club sembrano pronti ad avallare senza riserve.

Situazione simile a Roma, dove l’avventura di Gian Piero Gasperini è tutt’altro che certa. Il tecnico dei giallorossi è finito sotto i riflettori non solo per i risultati altalenanti in zona Champions, ma anche per alcune frizioni interne che hanno reso il clima più teso. Se le strade di Gasperini e della Capitale dovessero separarsi, il nome di Conte diventerebbe immediatamente il primo obiettivo della proprietà Friedkin, pronti a una nuova sfida per riportare il club ai vertici del calcio italiano.