Milan-Juve, Pioli conferma l’undici del Derby: rimane un solo dubbio

Milan-Juve, Pioli si gioca gran parte del suo futuro ripartendo dal Derby, da quel primo tempo fantastico dove tutto girava alla grande

Milan-Juve, rossoneri verso la conferma dell’undici titolare, Pioli potrebbe passare dal 4-4-1-1 al 4-2-3-1, sistemazione tattica vista a tratti contro i nerazzurri. Attenzione ai possibili ballottaggi tra Kjaer e Musacchio in difesa e tra Rebic e Leao in attacco, per il resto rimane tutto uguale, sperando in una partenza come quella di Domenica.

MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie, Castillejo; Calhanoglu; Rebic; Ibrahimovic.