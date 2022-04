Nasce il Milan di Investcorp: ambizioni Champions e mercato imponente. La trattativa procede spedita

La trattativa per la cessione del Milan procede spedita: l’affare può definirsi entro fine mese e il pacchetto di maggioranza delle quote rossonere passare da Elliott a Investcorp. L’esclusiva ha un termine di scadenza ravvicinato: per fine mese le parti intendono aver chiarito ogni aspetto contrattuale. A cui poi far seguire firme e annuncio. Potrebbe però aprirsi uno scenario più articolato, in grado di soddisfare le esigenze di entrambe le parti: Investcorp acquistare il 90% delle quote, garantendosi comunque il comando del club, lasciando a Elliott una minoranza. Il pacchetto di azioni ancora in mano a Singer potrebbe poi essere ceduto a Investcorp in un anno o due. Quote che, le parti si augurano, crescerebbero di valore nello stesso periodo, al termine del quale Investcorp coprirebbe la spesa rimanente con altri cento milioni. Per un incasso totale da 1,1 miliardi: quanto chiede Elliott.

Il fondo del Bahrein intende seguire lo stesso modello di crescita di quello americano conducendo il Milan dai vertici nazionali a quelli europei. Non festeggiare per la semplice partecipazione alla Champions, ma competere per aggiungere un nuovo trofeo di campioni d’Europa alla bacheca rossonera. Per migliorare le performance sportive, e di conseguenza quelle commerciali, la proprietà araba vorrà subito impegnarsi in un mercato imponente. Magari un grande nome da consegnare all’attacco. Intanto Maldini e Massara, d.t. e d.s. che Investcorp vorrebbe confermare ai vertici dell’area sportiva, stanno portando chiudendo l’affare Botman. Investcorp punta a investire in Italia con operazioni che restituiscano pure un ritorno d’immagine. Nella moda un piano simile è stato realizzato con il rilancio di Gucci a livello global. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.