Botman Milan, accordo totale per il primo colpo Investcorp: 35 milioni al Lille. Newcastle battuto

Come scrive La Gazzetta dello Sport Sven Botman sarà il primo colpo del nuovo Milan d’Arabia. Il difensore olandese è prenotato già da gennaio. Il cambio di proprietà non rallenterà i lavori per la chiusura dell’affare col Lille.

I vertici di via Aldo Rossi stiano dando la priorità al difensore oranje anche per spegnere le speranze del Newcastle e della sua ricca proprietà saudita. Così il Milan targato Bahrain è pronto ad assestare il suo primo colpo proprio contro i rivali arabi.

Le cifre sono rilevanti, intorno ai 35 milioni di euro per il cartellino, mentre al giocatore va un quinquennale vicino ai 4 milioni di euro netti a stagione.