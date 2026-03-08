Milan Inter, Thuram non ci sarà! L’attaccante nerazzurro non convocato per il derby. I dettagli

Milan Inter, Thuram non ci sarà! Arriva l’annuncio, l’attaccante nerazzurro non è convocato per la sfida di questa sera. I dettagli

Marcus Thuram non sarà tra i convocati per il Derby di Milano di questa sera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti francese è stato costretto a fare i conti con una febbre che gli ha impedito di partecipare alla rifinitura e che lo ha reso indisponibile per la sfida cruciale contro il Milan.

Secondo quanto scritto sulle pagine della Gazzetta: «Neanche convocato, nonostante le ultime ore di speranza. Non sembra esserci spazio nemmeno in panchina per Marcus Thuram in questo derby di Milano strategico per la Serie A». Una notizia che aggrava la situazione per Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, che si ritrova a dover fronteggiare scelte obbligate in attacco.

Senza Thuram, che rappresenta uno dei principali protagonisti nella corsa scudetto, toccherà quindi a Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny partire dal primo minuto. Il tecnico nerazzurro dovrà trovare nuove soluzioni per sopperire all’assenza del talento francese, ma al contempo la situazione si trasforma in un’opportunità per i due giovani attaccanti di mettersi in luce in un match ad alta intensità, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

L’assenza di Thuram, pur pesante, non cambierà la determinazione dell’Inter, che è pronta a lottare fino all’ultimo per mantenere il primato in Serie A. Con l’attacco inedito, Chivu dovrà lavorare per garantire che la squadra non perda il ritmo e continui a perseguire i suoi obiettivi stagionali.

