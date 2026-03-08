Milan Inter, clamorosa ultim’ora in casa nerazzurri sulle condizioni di Thuram: Chivu verso questa decisione!

Milan Inter, clamorosa ultim’ora in casa nerazzurri sulle condizioni di Thuram: Chivu sta optando per questa decisione finale!

A poche ore dal fischio d’inizio del Derby di Milano, arrivano notizie preoccupanti per l’Inter di Cristian Chivu. Come riferito da Andrea Paventi in diretta su Sky Sport 24, le possibilità di vedere Marcus Thuram tra i convocati per la sfida di questa sera a San Siro sono drasticamente scese.

Il centravanti francese, fondamentale per la squadra che guida il campionato con 67 punti, sta combattendo contro un attacco influenzale che gli ha impedito di partecipare alla rifinitura di ieri. Nonostante i tentativi dello staff medico, la febbre non sembra calare, costringendo Chivu e il suo staff tecnico alla prudenza. Se l’assenza venisse confermata, l’allenatore nerazzurro dovrebbe ridisegnare completamente il reparto offensivo, optando per la freschezza di Pio Esposito e la potenza fisica di Ange-Yoan Bonny. La coppia, ancora mai schierata insieme dall’inizio, dovrà affrontare una delle sfide più delicate della stagione, una partita che vale una fetta importante di scudetto.

Con l’incertezza sullo stato di Thuram, il Derby di Milano si preannuncia ancora più decisivo, con la formazione dell’Inter che dovrà essere pronta a dare tutto, anche senza uno degli attaccanti più determinanti della squadra.

