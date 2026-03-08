Milan Inter, Pato torna a San Siro: «La prima volta da spettatore. Sono nervoso, è una partita strana ma…»

Milan Inter, Alexandre Pato torna a San Siro per assistere al tanto atteso derby. Ecco tutte le sue parole a Milan Tv

A pochi istanti dal fischio d’inizio della 28esima giornata di Serie A Enlive, Alexandre Pato è tornato a respirare l’aria di San Siro. Intervenuto ai microfoni di Milan TV, l’ex attaccante brasiliano ha ricordato con nostalgia le sfide del passato, trovando analogie tra l’atmosfera odierna e quella di quindici anni fa. Nonostante sia la sua prima volta da spettatore, la tensione resta altissima: «Sono molto nervoso, perché è una partita strana, ma il Milan può vincere», ha confessato Pato, sottolineando come queste sfide restino indelebili nel cuore dei tifosi e dei giocatori.

Milan Inter, il legame con Leao e la fiducia in Massimiliano Allegri

Nelle sue previsioni per il match, il brasiliano ha puntato tutto sul talento del numero 10 rossonero e sulla leadership dei veterani. Pato si aspetta una giocata decisiva da Leao, che considera un amico capace di cambiare l’inerzia della gara, supportato dall’esperienza intramontabile di Modric. Un pensiero speciale è andato anche a Massimiliano Allegri, già suo allenatore nel celebre derby del 3-0 del 2011: «Lui farà la stessa cosa oggi. Li prenderà nello spogliatoio e dirà che bisogna vincere», ha dichiarato convinto, augurandosi che il tecnico toscano possa ripetere quell’impresa storica contro l’Inter di Chivu.

