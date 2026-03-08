Allegri a Dazn: «L’assenza di Thuram non cambia niente. Speriamo di fare una grande partita, ma bisogna essere realisti…»

Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Inter, sfida valevole per la 28esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sull’assenza di Thuram: «Non cambia niente, Bonny e Esposito sono due ottimi giocatori. Sarà una partita bella e difficile da giocare. Speriamo di fare risultato».

Sull’abbraccio con Pato e una partenza lampo come quella nel derby del 2011: «Cercheremo di partire bene, speriamo che succede ciò che successe nel 2011. A parte gli scherzi e il derby, dobbiamo essere realisti e guardare all’obiettivo finale».

Su Pulisic: «Sta migliorando la condizione, sarà importante per noi. Non è che se non segna per tre mesi non è più capace. Ha avuto dei problemi che non gli hanno permesso di giocare in maniera ottimale».

QUOTE MILAN INTER – Derby della Madonnina infuocato, con l’Inter cerca di ipotecare il discorso scudetto, e il Milan che tenterà di riaprire i giochi ed avvicinarsi ai nerazzurri.

