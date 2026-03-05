Milan Inter, Leao sicuro dal 1′! Ballottaggio per Pulisic: le ultime sui rossoneri. Segui gli aggiornamenti verso il derby

Il countdown per la sfida più sentita dell’anno è iniziato. In vista del Derby della Madonnina contro l’Inter, l’atmosfera in casa Milan è elettrica, tra dubbi di formazione e il ritorno dei pezzi pregiati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese Max Allegri, stratega della panchina noto per la sua gestione pragmatica delle gare di cartello, sta studiando il piano perfetto per colpire i nerazzurri sfruttando la velocità.

Il ritorno dei “titolarissimi”: Leao e Pulisic pronti al decollo

La stagione del Diavolo è stata finora condizionata pesantemente dall’infermeria. Il progetto tecnico sognato dal Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese dalla grande visione internazionale, prevedeva una coppia d’attacco atomica che però è stata frenata dai problemi fisici. Parliamo di Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di strappi devastanti palla al piede, e Christian Pulisic, il trequartista americano rapido e tecnico, già decisivo nella stracittadina d’andata.

Ora che i due sono tornati a disposizione, Allegri sembra intenzionato a lanciarli entrambi dal primo minuto. Se Leao è una certezza assoluta, Captain America (ancora a secco in questo 2026) vive un ballottaggio serrato con Christopher Nkunku, l’attaccante francese di scuola Lipsia dotato di un dribbling nello stretto fuori dal comune. Più staccato nelle gerarchie dei rossoneri appare Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco vecchia scuola: per lui è previsto un impiego a gara in corso per proteggere palla e sfruttare la fisicità in area di rigore.

La difesa e il centrocampo: tra certezze e ballottaggi

La retroguardia del club meneghino dovrà fare a meno dell’infortunato Matteo Gabbia. Al suo posto, nella difesa a tre disegnata dall’allenatore toscano, agirà Koni De Winter, il giovane difensore belga in forte crescita, affiancato dall’esperto Fikayo Tomori, leader carismatico della linea, e dal roccioso serbo Strahinja Pavlovic.

Sulla fascia sinistra regna l’incertezza: Davide Bartesaghi, giovane talento della cantera rossonera, è alle prese con un fastidio muscolare. Qualora non dovesse recuperare, è pronto il laterale ecuadoriano Pervis Estupiñán, esterno di spinta dalle grandi doti atletiche. Le chiavi del centrocampo dei rossoneri saranno invece affidate alla classe immensa di Luka Modric, il veterano croato Pallone d’Oro, e alla fisicità di Adrien Rabiot, il “cavallo pazzo” francese fondamentale negli inserimenti.

Sotto la guida attenta di Igli Tare e la mano ferma di Max Allegri, il Milan si prepara a una battaglia che potrebbe segnare l’intera stagione.